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Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, Beyciler Kavşağı'nda 1 kişi yaralandı

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Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, Beyciler Kavşağı'nda 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, Beyciler Kavşağı'nda 1 kişi yaralandı
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Düzce'de D655 karayolunda Beyciler Kavşağı mevkisinde motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D655 karayolunun Akçakoca istikametinde, Beyciler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 81 AFF 580 plakalı motosiklet ile A.İ. yönetimindeki 01 BHK 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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