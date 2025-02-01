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Düzce'de Gece Yangınları: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Gece Yangınları: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen yangında 2 katlı evin birinci katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı. Diğer bir yangın ise Konuralp Bölgesi'nde meydana geldi.

Düzce'de gece sabaha karşı meydana gelen yangında 2 katlı evin birinci katı kullanılmaz hale geldi. Düzce İtfaiyesinin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi 2371. Sokakta sabaha karşı yangın meydana geldi. 2 katlı evin birinci katında başlayan yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı. Olumsuz bir duruma karşı sağlık ekipleri bölgede beklerken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Diğer bir yangın ise Konuralp Bölgesi Muhacirler sokak üzerinde meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Her iki yangında büyük maddi hasar meydana gelirken yangınların çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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