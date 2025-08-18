Düzce'de 17 Bin Şahıs Sorgulandı, 74 Kişi Yakalandı

17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 17 bin 364 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 74 şahıs yakalandı.

Düzce'de güvenlik güçleri vatandaşın can ve mal güvenliği konusundaki denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 17 bin 364 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda aranması bulunan 74 şahıs yakalanırken, 20 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan yapılan sorgulamalar sırasındaki üst aramalarında ise 6 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 5 av tüfeği, 246 mermi, 7 şarjör, 12 kartuş ve 1 kesici alet ele geçirildi. - DÜZCE