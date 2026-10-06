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Düzce'de 16 binden fazla araç denetlendi, 184 araç trafikten men edildi

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Düzce'de 16 binden fazla araç denetlendi, 184 araç trafikten men edildi
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Düzce'de 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 14 bin 700 araç, bin 84 motosiklet ve 339 servis aracı kontrol edildi. Kusurlu görülen bin 108 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 184 araç trafikten men edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 16 binden fazla araç denetlenirken, kusurlu görülen bin 108 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 14 bin 700 araç, bin 84 motosiklet ve 339 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 108 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 184 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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