Düzce Çilimli Karaçörtlen'de traktör römorku devrildi, 11 kişi yaralandı

Düzce Çilimli Karaçörtlen'de traktör römorku devrildi, 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana gelen kazada, traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı