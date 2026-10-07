Düzce CamiKebir'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Düzce'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında CamiKebir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 34 KNU 540 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalesi sonrası ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı