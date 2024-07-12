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Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti

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Cinnet ve Temel Reis filmlerindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 75 yaşındaki oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir diyabet rahatsızlığından dolayı zor günler geçiriyordu.

Cinnet, Annie Hall ve Nashville gibi başarılı projelerde yer alan dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall yaşamını yitirdi.

"SON DÖNEMDE ACI ÇEKİYORDU ŞİMDİ ÖZGÜR"

Duvall'in partneri Dan Gilroy, acı haberi vererek "Benim iyi, tatlı ve harika yaşam partnerim ve arkadaşım bizi terk etti. Son dönemde çok acı çekiyordu ve şimdi artık özgür. Uzaklara uç güzel Shelley" ifadelerini kullandı. Gilroy, 75 yaşındaki Duvall'ın Teksas'taki evinde diyabete bağlı komplikasyonlar sebebiyle uykusunda öldüğünü söyledi.

TEMEL REİS'TE SAFİNAZ'I OYNAMIŞTI

Shelley Duvall, 1977 yapımı 3 Women filmi ile Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü. 1980'de Temel Reis'in filmi Popeye'da Robin Williams'ın canlandırdığı Temel Reis karakterinin karşısında Safinaz karakterini canlandırmıştı. Cinnet ve Annie Hall gibi yapımlarda oynayan Duvall, bir süre sektöre ara vermişti. Usta sanatçı aranın ardından 2023 yılında vizyona giren The Forest Hills isimli yapım ile geri dönüş yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Shelley Duvall Temel Reis 3.Sayfa Sinema Magazin Kültür Sanat Haberler

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