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Domaniç'te Gökyüzünde Korkuya Neden Olan Helikopter Uçuşu Açıklandı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde uzun süre sabit kalan bir helikopter, vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hattı direklerinin GPS konumlarını almak için uçtuğu öğrenildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi semalarında uçan helikopter, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

Domaniç ilçe merkezi üzerinde uzun süre havada sabit kalan bir helikopter, vatandaşlar arasında heyecana neden oldu. Yüksek gerilim hattı üzerinde uçan helikopteri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "İnemeyen bir helikopter" olduğu yönünde ihbarda bulundu. Edinilen bilgiye göre, helikopterin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına bölgedeki yüksek gerilim hattı direklerinin GPS konumlarını almak üzere uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbarların ardından herhangi bir tehlike olmadığı açıklanırken, helikopterin çalışmalarını tamamladığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Domaniç

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