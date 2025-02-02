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Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

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Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan örgütün 2 numaralı ismi doktor İlker Gönen'in cezaevinde bileklerini keserek intihar etmesi akıllara Cem Garipoğlu'nu getirdi. 2009 yılında Münevver Karabulut'u katleden Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etmiş ancak kaçtığı yönündeki iddialar sonrası mezarı açılarak "fethi kabir" işlemi yapılmıştı.

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirtilen Yenidoğan çetesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Doktor İlker Gönen cezaevinde bileklerini keserek intihar etti.

CEZAEVİ PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya'da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti. Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

CEM GARİPOĞLU İSMİ TT OLDU

Yenidoğan çetesinin iki numarası olan İlker Gönen'in intiharı sonrası ise Cem Garipoğlu ismi X'te kısa sürede TT oldu. 2009 yılında Münevver Karabulut'u katlettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar etmişti.

Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILMIŞTI

Garipoğlu'nun intiharı sonrası ortaya atılan art arda iddialar kamuoyu ve Karabulut ailesini tedirgin ederken Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açılarak fethi kabir işlemi yapılmıştı.

Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRahmi Demir:

Adam intihar ettiyse, Cezaevi personeline niye soruşturma açıyorsunuz, günah keçisi mi lazım

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Tek kişilik hücrede cam bardak ile intihar. Bu haber aynı TÜİK haberleri gibi olmuş.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Araştırılsın

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKamile Soyteki:

Yemin ediyorum toplum olarak buhran içindeyiz bu nasıl psikopatlık ölmüşse ölmüştür. Devlet öldü demişse ölmüştür haaa devlet öldü demiş adam ölmemişse vardır devletimizin bir bildiği

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