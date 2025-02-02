Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirtilen Yenidoğan çetesine ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Doktor İlker Gönen cezaevinde bileklerini keserek intihar etti.

CEZAEVİ PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya'da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti. Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

CEM GARİPOĞLU İSMİ TT OLDU

Yenidoğan çetesinin iki numarası olan İlker Gönen'in intiharı sonrası ise Cem Garipoğlu ismi X'te kısa sürede TT oldu. 2009 yılında Münevver Karabulut'u katlettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar etmişti.

FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILMIŞTI

Garipoğlu'nun intiharı sonrası ortaya atılan art arda iddialar kamuoyu ve Karabulut ailesini tedirgin ederken Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açılarak fethi kabir işlemi yapılmıştı.