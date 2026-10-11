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DMO, Hürmüz'de mayına çarpan tanker sayısını dün itibarıyla 3 olarak açıkladı

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DMO, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz ilerleyen petrol yüklü süpertankerin mayına çarpıp yangın çıktığını açıkladı. DMO, mayına çarparak alev alan tanker sayısının dün itibarıyla 3'e yükseldiğini, navigasyon sistemini kapatan gemilere 'düşman' muamelesi yapılacağını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatarak "izinsiz güzergahta" ilerleyen petrol yüklü bir süpertankerin deniz mayınına çarptığını ve gemide yangın çıktığını açıkladı. DMO, navigasyon sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin "düşman" olarak tanımlanacağını duyurdu.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığının durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehlike sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde navigasyon sistemlerini kapatarak "izinsiz bir güzergahta" ilerleyen petrol yüklü bir süpertankerin Hürmüz Boğazı'nın güney kesimlerinde deniz mayınına çarptığı bildirildi. Açıklamada, patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtilirken, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yaparken deniz mayınlarına çarparak alev alan tankerlerin sayısının ise 3'e yükseldiği kaydedildi.

"Navigasyon sistemlerini kapatan gemiler 'düşman' olarak tanımlanacak"

DMO ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon ve keşif sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin "düşman" olarak tanımlanacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu gemilere "ağır ve kesin" müdahalede bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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