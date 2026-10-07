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Diyarbakır Silvan'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır Silvan'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Silvan ilçe merkezinde meydana geldi. Seyir hakindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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