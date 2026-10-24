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Diyarbakır Kayapınar'da minibüs ile otomobil kazası sonrası taraflar kavgaya tutuştu

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Diyarbakır Kayapınar'da minibüs ile otomobil kazası sonrası taraflar kavgaya tutuştu Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Kayapınar'da minibüs ile otomobil kazası sonrası taraflar kavgaya tutuştu
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Diyarbakır Kayapınar'da dün Diclekent Bulvarı'nda minibüs ile otomobil kazaya karıştı; kaza sonrası taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı; kaza tutanağının alınmasıyla olay yerinden ayrıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kaza sonrası taraflar birbirine girerek caddeyi ringe çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Diclekent Bulvarı'nda şehir içi minibüs ile otomobil kazaya karıştı. Kaza sonrası tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, kaza tutanağının alınmasıyla olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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