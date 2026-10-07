Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kazada iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sur ilçesi On Gözlü Köprü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı