Haberler

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kazada iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kazada iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesi On Gözlü Köprü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sur ilçesi On Gözlü Köprü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı