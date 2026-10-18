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Diyarbakır-Elazığ yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Elazığ yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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