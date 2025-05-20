Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 8 şüphelizehir taciri de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da İHA'lar ve uzaktan algılama sistemleri destekli yapılan operasyonlarda, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Diyarbakır'da 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirdik. Diyarbakır'da İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda, 8 şüpheli zehir taciri yakalandı. Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde; 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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