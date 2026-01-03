Haberler

Kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden şahıs tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üst geçitten araçlara kar topu attıkları gerekçesiyle çocukları darbeden sürücü tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sürücü Y.T. gözaltına alındı ve 'yaralama' suçundan tutuklandı.

Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı'nda bulunan üst geçitte, M.F.O. (15), B.D. (15) ve İ.H.E. (12), attıkları kar topunun minibüsüne isabet ettiğini gerekçe gösteren şoför tarafından darbedildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu sürücü Y.T. tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yaralama" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
