Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da son bir ayda yürütülen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve 133 mermi ele geçirildi. İşlem yapılan 104 şüpheliden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 17'sine adli kontrol uygulandı.

Diyarbakır'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde çeşitleri, silahlar ve mermiler ele geçirilirken, gözaltına alınan 104 şüpheliden 67'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalarda, 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök kenevir bitkisi, 6 bin 832 adet sentetik ecza hap, 549 gram afyon sakızı, 481 gram kokain, 182 adet ecstasy hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 133 adet mermi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 104 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'sine adli kontrol tedbiri uygulanırken 67'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu

CHP'den istifa etti! Yeni Parti'ye İstanbul'da ilk belediye
Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti

Maça damga vuran an!
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu
İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday

İsmail Kartal'ın koltuğuna 2 aday birden
Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi

Andre Onana maç sonunda trafik kazası geçirdi