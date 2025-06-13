Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Aşağı Çarşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan eski muhtar ve Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa