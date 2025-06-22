Diyarbakır'da Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in Katil Zanlısı Tutuklandı

Diyarbakır'da, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldüren zanlı tutuklandı.

13 Haziran'da Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda silahlı saldırıya uğrayan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri firari şüpheli A.U'yu saklandığı adresi tespit ederek düzenlediği operasyonla yakaladı. A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ateş'in ailesi, ilçenin çeşitli noktalarına üzerinde 'Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin' pankartı asmıştı. - DİYARBAKIR