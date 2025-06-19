Diyarbakır'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 22 Bin Kök Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 22 bin kök kenevir ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince ilçenin Meşebağları, Kavaklıboğaz ve İncekavak mahallelerinde yapılan operasyonlarda 22 bin kök kenevir bitkisi ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR