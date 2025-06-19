Diyarbakır'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 22 Bin Kök Ele Geçirildi
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 22 bin kök kenevir ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 22 bin kök kenevir ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince ilçenin Meşebağları, Kavaklıboğaz ve İncekavak mahallelerinde yapılan operasyonlarda 22 bin kök kenevir bitkisi ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa