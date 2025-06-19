Diyarbakır'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 22 Bin Kök Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 22 Bin Kök Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 22 bin kök kenevir ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 22 bin kök kenevir ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince ilçenin Meşebağları, Kavaklıboğaz ve İncekavak mahallelerinde yapılan operasyonlarda 22 bin kök kenevir bitkisi ile 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu

Bakanın evi küle döndü, İsrail'den savaşı körükleyecek tehdit geldi
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

İran'daki Türk takımının stadında tüyleri diken diken eden görüntü
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.