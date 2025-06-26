Diyarbakır'da Kenevir Tarlasında 2 Bin Kök Ele Geçirildi
Hazro ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda damlama sistemiyle kurulan kenevir tarlasında 2 bin kök kenevir ve 3 kilo kubar esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde damlama sistemi kurulan kenevir tarlasında 2 bin kök kenevir ve 3 kilo kubar esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçenin Çökeksu ve Çitlibahçe kırsal mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyonda, damlama sistemi kurulan kenevir tarlasında 2 bin kök kenevir ve 3 kilo kubar esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa