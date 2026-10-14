Diyarbakır'da kamyonette kolilerin üzerinde oturan şahıs yoğun trafikte görüntülendi

Diyarbakır'da kamyonetteki kolilerin üzerinde oturarak yolculuk eden şahsın canını hiçe saydığı anlar cep kameralara yansıdı.

Urfa Bulvarı'nda bir kişi, kamyonet kasasında karton kolileri üzerinde oturarak yolculuk etti. Şahsın yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe saydığı anlar başka bir araçtan görüntülendi. Görüntüde, kamyonette çok sayıda koli yüklendiği ve şahsın üzerinde oturup ilerlediği yer aldı. Kamyon bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı