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Diyarbakır'da iki kişi eşya düşmesin diye kamyonet kasasına tutunup ilerledi

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Diyarbakır'da iki kişi eşya düşmesin diye kamyonet kasasına tutunup ilerledi
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Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Urfa Bulvarı'nda iki kişi, kamyonetle taşınan eşyaların düşmemesi için kamyonet kasasının arkasına tutunarak ilerledi. Yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe sayan kişilerin o anları bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da iki kişi, kamyonetle taşınan eşyaların düşmemesi için aldıkları tedbir kazaya davetiye çıkartırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Urfa Bulvarı'nda iki kişi, eşya taşıdıkları kamyonet kasasının arkasına tutunarak ilerledi. Şahısların yoğun trafikte hiçbir önlem almadan canını hiçe saydığı anlar başka bir araçtan görüntülendi. Görüntüde, kamyonette çok sayıda malzeme olduğu ve şahısların malzemelerin de düşmemesi için kamyonet kasasının demirlerine tutunup ilerlediği yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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