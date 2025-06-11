Diyarbakır'da Eczacıyı Öldüren Şahıs Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığı iddiasıyla eczacıyı öldüren şahıs, tutuklandı.

Dün, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, caddede eski çalışanı M.M.'nin maaşını alamadığı iddiasıyla yaşadığı tartışmanın ardından silahla öldürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle tespit etti. Şüpheli, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR