Diyarbakır'da Eczacıyı Öldüren Eski Çalışan Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'da Eczacıyı Öldüren Eski Çalışan Gözaltına Alındı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, maaşını alamadığı iddiasıyla eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ı öldüren eski çalışan M.M, polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'da eczacıyı öldüren eski çalışan gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığı iddiasıyla eczacıyı öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Dün, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, caddede eski çalışanı M.M'nin maaşını alamadığı iddiasıyla yaşadığı tartışmanın ardından silahla öldürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle tespit etti. Şüpheli, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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