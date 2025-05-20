Diyarbakır'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 174 Ton Toz Esrar Elde Edilecek Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 174 Ton Toz Esrar Elde Edilecek Kenevir Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 174 Ton Toz Esrar Elde Edilecek Kenevir Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı. 8 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya: " Diyarbakır'da 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirdik"

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da İHA'lar ve uzaktan algılama sistemleri destekli yapılan operasyonlarda, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " Diyarbakır'da 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirdik. Diyarbakır'da İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda, 8 şüpheli zehir taciri yakalandı. Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde; 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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