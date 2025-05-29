Diyarbakır'da 70 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 70 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 70 ton toz esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdiklerini açıkladı. Operasyonlarda 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdik. Diyarbakır'da jandarma İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda; 7 şüpheli zehir taciri yakalandı" - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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