Diyarbakır'da 70 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 70 ton toz esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdiklerini açıkladı. Operasyonlarda 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdik. Diyarbakır'da jandarma İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda; 7 şüpheli zehir taciri yakalandı" - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa