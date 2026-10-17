Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Diyarbakır Çermik'te kaygan yolda takla atan pikabın sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te kaygan yolda takla atan pikabın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik-Siverek karayolunun 2. kilometresinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap takla attı. Yaralanan sürücü Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeteni kaybettiği pikap takla attı.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Çermik - Siverek karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki pikap, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyeteni kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

On binlerce sağlık personeli istihdam edilecek
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür hakkında karar verildi!

Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm

Yer: Batman! Aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hatırlı isme' rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest