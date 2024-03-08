Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 59,33 Gram Madde Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 59,33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 59,33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Y.A., M.A., Ş.M. ve A.K., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR