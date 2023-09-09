Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 zanlı tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.