Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 zanlı tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.