Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ya sürpriz evlilik teklifi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylarca cezaevinde kalan Polat ailesi, bu kez yeni bir "sürprizle" gündemde. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, doğum günü partisinde aldığı evlilik teklifiyle yeniden sahnede. Geçtiğimiz yıl kamuoyunun karşısına suçlamalar ve soruşturmalarla çıkan isim, bu kez ışıltılı bir partiyle sosyal medyanın zirvesine oturdu.

Sıla Doğu, geçtiğimiz yıl yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Dilan Polat'tan önce tahliye edilmişti. Serbest kalmasının ardından sosyal medyada aktif olarak yer almaya devam eden Doğu hakkında, geçtiğimiz aylarda "hayasız hareket" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Polat ailesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Sıla Doğu, bu kez doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen partide, Doğu sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Renkli anlara sahne olan kutlamada Sıla Doğu'nun şaşkınlık ve mutluluk dolu tepkisi dikkat çekti.

Doğu, evlilik teklifinin yapıldığı anları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, sosyal medya platformlarında gündemin üst sıralarına yükseldi.

Partinin Can Doğu ve Sıla Doğu'nun doğum günü için düzenlendiği, organizasyonun Polat ailesinin yakın çevresiyle sınırlı tutulduğu öğrenildi. Ancak sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, organizasyonun yankılarını geniş kitlelere taşıdı.