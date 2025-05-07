Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ya sürpriz evlilik teklifi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama soruşturması kapsamında yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Sıla Doğu, bu kez yargı süreçleriyle değil, göz kamaştıran bir kutlamayla adından söz ettirdi. Polat ailesi tarafından organize edilen doğum günü partisinde aldığı sürpriz evlilik teklifiyle yeniden gündeme gelen Doğu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylarca cezaevinde kalan Polat ailesi, bu kez yeni bir "sürprizle" gündemde. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, doğum günü partisinde aldığı evlilik teklifiyle yeniden sahnede. Geçtiğimiz yıl kamuoyunun karşısına suçlamalar ve soruşturmalarla çıkan isim, bu kez ışıltılı bir partiyle sosyal medyanın zirvesine oturdu.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ya sürpriz evlilik teklifi

Sıla Doğu, geçtiğimiz yıl yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Dilan Polat'tan önce tahliye edilmişti. Serbest kalmasının ardından sosyal medyada aktif olarak yer almaya devam eden Doğu hakkında, geçtiğimiz aylarda "hayasız hareket" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ya sürpriz evlilik teklifi

Polat ailesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Sıla Doğu, bu kez doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen partide, Doğu sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Renkli anlara sahne olan kutlamada Sıla Doğu'nun şaşkınlık ve mutluluk dolu tepkisi dikkat çekti.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ya sürpriz evlilik teklifi

Doğu, evlilik teklifinin yapıldığı anları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, sosyal medya platformlarında gündemin üst sıralarına yükseldi.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ya sürpriz evlilik teklifi

Partinin Can Doğu ve Sıla Doğu'nun doğum günü için düzenlendiği, organizasyonun Polat ailesinin yakın çevresiyle sınırlı tutulduğu öğrenildi. Ancak sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, organizasyonun yankılarını geniş kitlelere taşıdı.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ya sürpriz evlilik teklifi
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSnr:

Of şunları haber yapıyorsunuz ya gerçekten yuh.bize ne ya bize ne.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaytc kymc:

bunu bana haber olarak niye gösteriyorsun ki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Şehirlerin giriş çıkışlarında maliyeci kontrolü aylar önce başlamış

Karşınıza çıkarsa dikkat! Şehir giriş çıkışlarında kontrol başladı
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.