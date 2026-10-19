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Didim'de yurt dışına çıkış hazırlığındaki 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

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Didim'de yurt dışına çıkış hazırlığındaki 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına çıkış hazırlığında olan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kara üzerinde yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına çıkış hazırlığında olan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkış hazırlığında olan, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kara üzerindeki 12 Filistin, 4 Senegal, 4 Mali, 3 Kongo, 2 Fildişi Sahilleri, 2 Kamerun, 2 Angola, 1 Sudan uyruklu (9'u Çocuk) toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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