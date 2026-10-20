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Didim'de makilik alanda 25 düzensiz göçmen yakalandı, İzmir'de 3 şüpheli tutuklandı

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Didim'de makilik alanda 25 düzensiz göçmen yakalandı, İzmir'de 3 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Sevda Koyu bölgesindeki makilik alanda 14 Ekim 2026 tarihinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, İzmir'de yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda yakalanan 25 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine sevk edilirken, olayla bağlantılı olarak İzmir'de yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında makilik alanda 25 düzensiz göçmen yakalanırken, olayın organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Ekim 2026 tarihinde Sevda Koyu bölgesindeki makilik alanda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Gerekli işlemleri tamamlanan göçmenler, Aydın Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Olayla ilgili şüphelilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 şüpheliyi İzmir'de yakaladı. Gözaltına alınan C.K., Y.E. ve M.İ. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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