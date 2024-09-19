Üye Girişi
Haberler

Didim'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen ortak operasyonda 19 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Operasyonda bir joker bot ile tekne motoru da ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortaklaşa faaliyetinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. İcra edilen koordineli faaliyette, Didim ilçesi açıklarında joker bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenler müşterek faaliyet sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Faaliyet sonucunda bir organizatör ve 19 düzensiz göçmen ile birlikte bir adet joker bot ve bir adet 150 hp tekne motoru ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Sahil Güvenlik Göçmenler Güvenlik Politika 3-sayfa Göçmen Hukuk Joker Didim

İsrail ordusu, Lübnan sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etti

Siber saldırıyla yetinmeyip ülke sınırına onlarca tank yığdılar

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Narin soruşturmasında çarpıcı detay! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?

Soruşturmada zihinleri kemiren şüphe! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });