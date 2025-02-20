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Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Hırsızlık Yapan 'Bukalemun' Yakalandı

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Hırsızlık Yapan 'Bukalemun' Yakalandı
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kadın kılığına girerek hırsızlık yapan 'bukalemun' lakaplı şüpheli, polis tarafından bir hafta süren takip sonrası yakalandı. Şüpheli, misafirhaneden cep telefonları çalmıştı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin erkek yatakhanesi ve kadın misafirhanesinde kadın kılığına girerek hırsızlık yapan "bukalemun" lakaplı şüpheli, polisin bir hafta beklemesiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma sonucunda, üniversite hastanesinin misafirhanesinde kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin peşine düştü. Şüpheli, önce erkek yatakhanesine girerek burada bir cep telefonu çaldı. Daha sonrasında ise kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdi. Başına eşarp takarak etek giyen şüpheli, kadınlar misafirhanesine giderek iki cep telefonu daha çaldı.

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta şüphelinin gelmesini bekledi. Bir haftalık bekleyişin ardından tekrar kadın misafirhanesine gelen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç. kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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