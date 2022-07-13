Devrilen patpatta dede torun ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen patpatta dede torun ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Devrilen patpatta dede torun ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede torun ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede torun ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dede Y.G., aynı isimdeki torunu ile patpat ile tarladan evlerine döndükleri sırada Yavuz Selim mahallesine geldikleri esnada araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü devrildi. Dede ve torun devrilen aracın altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan dede torunu ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazanın ardından devrilen patpat iş makinesi ile kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title