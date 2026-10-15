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Dere taştı, İstanbul Çatalca'da ayağı kırılan genç kadın evinde mahsur kaldı

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İstanbul Çatalca'nın Karamandere Mahallesi'nde evinde düşerek ayağını kıran genç kadın, şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla evinde mahsur kaldı. Yükselen sular nedeniyle ekipler eve ulaşamazken, kadının hastaneye sevk edilmesi için ambulans helikopter bekleniyor.

İstanbul Çatalca'da evinde düşerek ayağını kıran genç kadın, şiddetli yağışın yol açtığı su baskını nedeniyle evinde mahsur kaldı. Yükselen sular nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği, kadının hastaneye sevki için ambulans helikopter beklendiği öğrenildi.

Çatalca'nın Karamandere Mahallesi'nde evinde düşerek ayağını kıran kadın, şiddetli yağışın ardından derenin taşması sonucu evinde mahsur kaldı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hastaneye gidemeyen kadın için yardım istendi. İhbar üzerine kadının bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak taşan dere sularının ulaşımı engellemesi nedeniyle ekiplerin eve ulaşamadığı öğrenildi.

Ayağı kırılan kadının bulunduğu yerden alınarak hastaneye sevk edilmesi için ambulans helikopter beklendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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