Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı - Haberler

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Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı

Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

PÜTÜRGE, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya'nın Pütürge ilçesi Tekederesi olarak AFAD tarafından merkezi gösterilen bugün saat 17.02'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra, 17.05'de 2.3, saat 17.06'da 2.6, saat 17.07'de ve 17.08'de 1.4, saat 17.12'de 1.2, saat 17.22'de 3.0 ve saat 17.23'de 1.4 büyüklüğünde olmak üzere 20 dakikada 7 sarsıntı daha yaşandı.

Ana deprem birçok yerde hissedilirken, artçı depremler çok hissedilmedi. - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğu Anadolu, Pütürge, Malatya, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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