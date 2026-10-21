Denizli Pamukkale'de müstakil ev yangını, evi kullanılamaz hale getirdi

Denizli Pamukkale'de müstakil ev yangını, evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.