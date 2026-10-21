Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Emniyeti trafikte telefon ve kask ihmaline karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Emniyeti trafikte telefon ve kask ihmaline karşı uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini belirterek vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı. Uyarıda trafikte telefon kullanmamak, kask takmamak ve siber güvenlikte dikkatli olmak gibi basit önlemlerin riskleri azaltacağı vurgulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, günlük hayatta yapılan küçük ihmallerin ciddi risklere dönüşebileceğini belirterek, trafikte telefon kullanımı, kask takılması ve siber güvenlik gibi konularda vatandaşlara önemli tedbir çağrısında bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturmak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla dikkat çeken bir bilgilendirme metni yayımladı. Hazırlanan uyarıda, günlük hayat koşturmacası içinde yapılan basit ihmallerin büyük tehlikelere davetiye çıkardığına vurgu yapıldı.

"Küçük ihmaller ciddi risklere dönüşebilir"

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılan uyarıda, sürücülerden yayalara kadar her kesimin alması gereken basit tedbirlere değinildi. "Bir saniye dur! Günlük hayatın içindeki küçük ihmaller, ciddi risklere dönüşebilir. Seyir halindeyken telefon kullanmamak, kask takmadan yola çıkmamak, bilinmeyen bağlantılara karşı dikkatli olmak, ateşli silahları ve değerli eşyaları güvenli şekilde muhafaza etmek Alacağın basit önlemlerle birçok riskin önüne geçebilirsin. Unutma, tedbir almak senin elinde!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Başka çarem yoktu' deyip dünyanın beklediği mesajı verdi

Trump "Başka çarem yoktu" deyip dünyanın beklediği mesajı verdi
Konya'da 1 yaşındaki bebek ablasının oynadığı cevizi yuttu! Akciğerinden sabaha kadar süren ameliyatla çıkarıldı

1 yaşındaki bebek bir anda soluksuz kaldı! Akciğerinden o çıktı
Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?

90. dakikada yenilen gol sonrası takım arkadaşını fırçaladı
İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor

Bu gece yarısı hesaplar sil baştan değişecek
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı
Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Kan donduran kaza: Sürücü feci şekilde can verdi