Denizli'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı

Denizli'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Gözaltı
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Denizli'de düzenlenen operasyonda 3 zehir taciri yakalanırken, bin 246 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Denizli'de 3 zehir tacirine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bin 246 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, mermi ve binlerce lira ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 zehir taciri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 246 adet uyuşturucu hap, 1 adet elektronik terazi, 2 adet makas, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 500 TL para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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