Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu

Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
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Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
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Denizli'de 65 yaşındaki Halit Gürbüz, oğlu tarafından yaşadığı binanın teras katında demirlere asılı halde ölü olarak bulundu.

Denizli'de bir yaşlı adam, yaşadığı binanın teras katında demirlere asılı halde ölü olarak bulundu.

YAŞLI ADAM DEMİRLERE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Halit Gürbüz, oğlu tarafından yaşadığı binanın teras katında demirlere bağlanmış iple asılı şekilde bulundu.

Denizli'de Yaşlı Adam Teras Katında Ölü Bulundu

112 Çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Halit Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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