Denizli'de Narkotik Operasyonu: Zehir Taciri Tutuklandı

Denizli'de Narkotik Operasyonu: Zehir Taciri Tutuklandı
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Denizli'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi tutuklandı. Şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramalarda 2 kilo 325 gram esrar ile diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli'de narkotik timlerinin düzenlediği operasyonda yakalanan zehir taciri tutuklandı. Şüphelinin ev ve üst aramasında ise 8 parça halinde 2 kilo 325 gram esrar ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir zehir tacirine yönelik 18 Haziran Çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyonda zehir taciri kıskıvrak yakalanırken, şüpheli şahsın ikametinde ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 8 parça halinde 2 kilo 325 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet esrar öğütücü ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 470 TL ve kokain bulaşıklı maddeler ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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