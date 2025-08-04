Denizli'de İşçi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Denizli'de İşçi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, işe gitmek için servis bekleyen 46 yaşındaki işçi Arif Aksoy, aniden fenalaşarak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası cenazesi memleketine defnedildi.

Denizli'de işe gitmek için servis bekleyen işçi, durakta geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde evden çıkıp işe gitmek için servis bekleyen Arif Aksoy (46), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesinin ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arif Aksoy'un bir süre önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde, Arif Aksoy'un kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Aksoy'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Çameli ilçesine bağlı Kocaova Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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