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İki kadın süpürge borusuyla komşularını öldürdü! Nedeni akılalmaz

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'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve 3 gün sonra cesedi çuval içerisinde bulunan Serpil Girgin'in 3 altın bilezik için öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltındaki şüpheliler, ilk ifadelerinde Serpil Girgin'i süpürge borusuyla öldürdüklerini ve çuval içerisinde arka bahçeye gömdüklerini itiraf ettiler.

Komşularını ziyarete giden ve sonrasında kendisinden haber alınamayan 3 gün sonra ise cesedi çuval içerisinde bulunan Serpil Girgin'in öldürülme nedeni ortaya çıktı.

Denizli'nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 26 Ocak Pazar günü 'Komşuya gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Serpil Girgin'e (54), akşam vaktine kadar ulaşamayan eşi Mustafa Girgin, kayıp ihbarında bulundu. Mustafa Girgin'in ifadesi ve kayıp ihbarı doğrultusunda emniyet güçleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Mahalledeki KGYS ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Serpil Girgin'e ait herhangi bir ize rastlamadı. Mustafa Girgin'in ifadesinde eşinin komşularına gideceğini söylediğini belirtmesi üzerine polis ekipleri, arama çalışmalarını Girgin ailesinin evinin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştırdı.

POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKEN ÇUVALDAN VAHŞET ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Serpil Girgin'in yaşadığı evinin karşısındaki evin bahçesindeki çuval polis ekiplerinin detayını çekti. Çuvalın içerisini inceleyen ekipler, Serpil Girgin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Serpil Girgin'in cansız bedenini bulunduğu bahçede Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ALTIN 3 BİLEZİĞİ KOLUNDA DEĞİLDİ

Ayrıca eşinin beyanları doğrultusunda kolunda 3 altın bilezik olduğu öğrenilen Serpil Girgin'in cenazesi bulunduğunda ise herhangi bir ziynet eşyası bulunmadığı öğrenildi. Serpil Girgin'in cansız bedeninin bulunduğu binada yaşayan ev sahibi ve kiracıları Ümmühan A. (55) ile Türkan Ö. gözaltına alındı.

İLK İFADELERİNDE İTİRAF GELDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Ümmühan A. ve Türkan Ö., emniyetteki ilk ifadelerinde cinayeti itiraf etti. Serpil Girgin'in karşı komşusu olan iki şüpheli kadın, sorgularında, komşuları Serpil Girgin'i evlerine davet ettiklerini, bir süre sohbet ettikten sonra kavga çıkartıp, süpürge borusuyla kadının kafasına vurarak öldürdüklerini söyledi. Serpil Girgin'in kolundaki 3 altın bilezik için öldürdüklerini itiraf eden katil zanlısı iki kadın daha sonra delilleri yok etmek için evde detaylı temizlik yaptıklarını ve maktulü evin bahçesinde sakladıklarını beyan ettiği öğrenildi. Cinayet zanlıları talihsiz kadının kolunda çaldıkları bilezikleri de Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sattıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan ev sahibi serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Ümmühan A. ile Türkan Ö. bugün adliyeye sevk edildi.

İki kadın süpürge borusuyla komşularını öldürdü! Nedeni akılalmaz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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