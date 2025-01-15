Denizli'de Av Tüfeğiyle Cinayet: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan adamın pencereden açılan ateşle hayatını kaybettiği belirlendi. Mahallede yaşayan yaklaşık 10 kişi yeniden ifadeye çağrıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'ne sabaha karşı 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Öztürk'ün (63) yaşadığı müstakil evden gelen silah sesleri üzerine komşuları adrese yöneldi. Camın kırık olduğu fark eden komşular içeriye baktıklarında ise Öztürk'ü kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Hasan Öztürk ile aynı evde farklı odalarda uyuyan ve 5 yıllık eşi E.Ö., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Otopsisinde sol elinden ve yüzünden vurulduğu görülen Hasan Öztürk'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde pencereden evin içerisinde sandalye üzerindeki Hasan Öztürk'e av tüfeği ile ateş açıldığı ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mahallede bulunan yaklaşık 10 kişi ikinci kez ifadeye çağrıldığı öğrenildi. - DENİZLİ