Denizli'de 15 Zehir Taciri Yakalandı, 12'si Tutuklandı

Denizli'de 15 Zehir Taciri Yakalandı, 12'si Tutuklandı
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Denizli'de 15 Zehir Taciri Yakalandı, 12'si Tutuklandı
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Denizli'de düzenlenen 4 farklı operasyonda narkotik timleri tarafından 15 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonlarda binlerce uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Denizli'de 4 farklı operasyonda yakalanan 15 zehir tacirinin 12'si tutuklandı

Denizli'de narkotik timlerinin operasyonunda binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi

DENİZLİ - Denizli'de narkotik timleri kentte zehir tacirliği yapan şüpheli şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde narkotik madde arama köpeği destekli yapılan aramalarda 8 bin 372 adet sentetik ecza hap, bin 855 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 16 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 800 TL para ele geçirildi. Binlerce uyuşturucu hapın koliler içerisinde olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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