Rip akıntısında ölen Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürekleri dağladı - Haberler

Meydan Mahallesi kıyısından dün öğle saatlerinde denize giren Merve Çay ile arkadaşı H.K., rip akıntısına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçıların da destek verdiği aramalarda H.K. ile Merve Çay sudan çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İki arkadaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AİLESİ PERİŞAN OLDU

Çay'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastane morguna gelerek gözyaşı döktü. Cenazeyi teslim alan aile, kızlarının tabutuna gelinlik koyarak son yolculuğuna uğurlamak üzere Tekebaşı Asri Mezarlığı Camisi'ne getirdi. Kılınan namazın ardından Çay'ın cenazesi mezarlıkta toprağa verildi.