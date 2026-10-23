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Demre'de tekne turunda kaybolan 45 yaşındaki adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

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Demre'de tekne turunda kaybolan 45 yaşındaki adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Haber Videosunu İzle
Demre'de tekne turunda kaybolan 45 yaşındaki adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu
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Antalya Demre'de arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda gece teknede olmadığı anlaşılan 45 yaşındaki adamın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerinin 4 günlük aramasının ardından suda bulundu. Adamın cenazesi, otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.

Antalya'nın Demre ilçesine arkadaşları ile birlikte tatil için gelip tekne turuna çıkan 45 yaşındaki adamın, açıkta demirledikten sonra gece saatlerinde teknede olmadığı anlaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin 4 gün süren arama çalışmasının ardından cansız bedenine suda ulaşıldı.

Olay, 18 Ekim tarihinde Demre ilçesi Kekova koyu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Murat Çiçek (45) arkadaş grubu ile birlikte tatil yapmak için İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Çiçek ve beraberindekiler Demre ilçesine gelerek burada kiraladıkları tekne ile 3 günlük tura çıktı. 17 Ekim tarihinde Kekova Koyu açıklarına geldiklerinde gece saatlerinde teknedekiler istirahate çekilirken, Çiçek ise iddiaya göre balık tutacağını söyleyerek güvertede kaldı. Arkadaşları sabah uyandıklarında Çiçek'i teknede bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri teknenin bulunduğu konuma gelerek bölgede arama çalışması başlattı. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Mustafa Murat Çiçek'in cansız bedenine dün suda ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkartılarak bota alınan Çiçek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat Çiçek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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