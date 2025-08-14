Define Bulmak İçin Kazı Yapan 4 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde define bulmak için kazı yapan 4 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri define bulmak için kaça kazı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda define aradığı belirlenen E.Ş., M.Ş., Z.D. ve A.Y. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Çevrede yapılan incelemede ise 2 adet detektör, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet kablo ile 1 adet define arama tarama malzemesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA