Define Bulmak İçin Kazı Yapan 4 Zanlı Suçüstü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda define bulmak için kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri define bulmak için kaça kazı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda define aradığı belirlenen E.Ş., M.Ş., Z.D. ve A.Y. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Çevrede yapılan incelemede ise 2 adet detektör, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet kablo ile 1 adet define arama tarama malzemesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

